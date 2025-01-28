Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство встановило першопричину трагедії

Згідно з попередніми висновками, у двигуни літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня в Південній Кореї, потрапили качки. Саме це стало першопричиною розвитку аварійної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В понеділок, 27 січня, слідчі оприлюднили попередній звіт однієї найбільш смертоносних катастроф в історії Республіки Корея.
У звіті обсягом шість сторінок зазначається, що в обидвох двигунах літака Boeing 737-800 було знайдено ДНК Чирянки-квоктуна (Baikal Teals). Це птах роду качиних, що гніздиться в північній Азії від Таймиру до Охотського моря. Вони прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.
У звіті також підтвердили, що лайнер сідав зі складеними шасі, перелетів половину злітної смуги, опісля викотився за її межі, зіткнувся з аеродромним насипом, загорівся і частково вибухнув.
"Обидва двигуни були поховані в насипі, а передня частина фюзеляжу розлетілася на відстань від 30 до 200 метрів від насипу", - йдеться у звіті.
На думку експертів, до великої кількості жертв призвела конструкція із залізобетону та землі локатора, що наводить літаки на смугу.
У звіті висвітлено більшу частину початкових висновків слідчих, зокрема той факт, що пілоти помітили зграю птахів на останньому етапі заходу літака на посадку. Точний час, коли пілоти повідомили про зіткнення з птахами, залишається непідтвердженим, але у звіті зазначено, що пілоти "тричі озвучили фразу Mayday" згідно з аварійним протоколом.
Перед цим з нез'ясованої досі причини, відключилися бортові самописці, які фіксують розмови в кабіні екіпажу і показання приладів лайнера.
В цей момент літак рухався зі швидкістю 298 км/год на висоті 152 метри і перебував на відстані близько 2 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту. До зіткнення з землею лишалося 4 хвилини.
Через відсутність данів самописців, слідчі поки що не змогли точно встановити, чому літак пролетів половину злітно-посадкової смуги і здійснив посадку без випущених шасі.
Надалі слідчі планують демонтувати двигуни, поглиблено вивчити їхні компоненти, аналіз даних польоту і диспетчерських даних, а також дослідити насип, локатори й інші докази зіткнення літака з птахами.
Рада з розслідування авіаційних і залізничних аварій Південної Кореї поділилася своїм звітом з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), Таїландом, а також Сполученими Штатами і Францією, які є країнами-виробниками літаків і двигунів.
Згідно з міжнародними авіаційними правилами, слідчі надають попередні звіти через 30 днів, а остаточний звіт очікується впродовж року.
29 грудня 2024 року літак авіакомпанії Jeju Air виконував рейс зі столиці Таїланду Бангкока в місто Муан у Південній Кореї.
За кілька хвилин до посадки пілоти оголосили сигнал SOS. Лайнер приземлявся зі складеними шасі, пролетів половину злітної смуги, викотився за її межі, зіштовхнувся з насипом і бетонною конструкцією аеродромного локатора, вибухнув і згорів.
У катастрофі загинули 179 пасажирів та членів екіпажу зі 181, що перебували на борту. Вижили двоє людей, що перебували у хвостовій частині літака.
Про більш детальний аналіз катастрофи Jeju Air та ймовірні причини трагедії, - читайте в нашому авторському матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.