Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство встановило першопричину трагедії

В понеділок, 27 січня, слідчі оприлюднили попередній звіт однієї найбільш смертоносних катастроф в історії Республіки Корея.

У звіті обсягом шість сторінок зазначається, що в обидвох двигунах літака Boeing 737-800 було знайдено ДНК Чирянки-квоктуна (Baikal Teals). Це птах роду качиних, що гніздиться в північній Азії від Таймиру до Охотського моря. Вони прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.

У звіті також підтвердили, що лайнер сідав зі складеними шасі, перелетів половину злітної смуги, опісля викотився за її межі, зіткнувся з аеродромним насипом, загорівся і частково вибухнув.

"Обидва двигуни були поховані в насипі, а передня частина фюзеляжу розлетілася на відстань від 30 до 200 метрів від насипу", - йдеться у звіті.

На думку експертів, до великої кількості жертв призвела конструкція із залізобетону та землі локатора, що наводить літаки на смугу.

Сигнал SOS і загадкове приземлення

У звіті висвітлено більшу частину початкових висновків слідчих, зокрема той факт, що пілоти помітили зграю птахів на останньому етапі заходу літака на посадку. Точний час, коли пілоти повідомили про зіткнення з птахами, залишається непідтвердженим, але у звіті зазначено, що пілоти "тричі озвучили фразу Mayday" згідно з аварійним протоколом.

Перед цим з нез'ясованої досі причини, відключилися бортові самописці, які фіксують розмови в кабіні екіпажу і показання приладів лайнера.

В цей момент літак рухався зі швидкістю 298 км/год на висоті 152 метри і перебував на відстані близько 2 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту. До зіткнення з землею лишалося 4 хвилини.

Через відсутність данів самописців, слідчі поки що не змогли точно встановити, чому літак пролетів половину злітно-посадкової смуги і здійснив посадку без випущених шасі.

Надалі слідчі планують демонтувати двигуни, поглиблено вивчити їхні компоненти, аналіз даних польоту і диспетчерських даних, а також дослідити насип, локатори й інші докази зіткнення літака з птахами.

Рада з розслідування авіаційних і залізничних аварій Південної Кореї поділилася своїм звітом з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), Таїландом, а також Сполученими Штатами і Францією, які є країнами-виробниками літаків і двигунів.

Згідно з міжнародними авіаційними правилами, слідчі надають попередні звіти через 30 днів, а остаточний звіт очікується впродовж року.