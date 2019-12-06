На авиабазе ВМС США произошла стрельба

В пятницу утром, 6 декабря, на

Как сообщается, п

5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета.

Добавим, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуто (штат Гуанахуато), в результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.