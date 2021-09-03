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В августе в Киеве купили недвижимости на 45 млн долларов: что пользовалось спросом

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 15:16
В августе в Киеве купили недвижимости на 45 млн долларов: что пользовалось спросом Фото: самая дешевая квартира куплена за 40 тыс. долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В августе текущего года в Киеве покупатели вложили в приобретение недвижимости на 21% больше, чем в июле. Сумма составила эквивалент 45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию генерального директора агентства недвижимости "Благовест" Елены Биберовой.

По данным агентства, сегмент до 50 тыс. долларов в августе занял долю 16% от общего количества сделок. В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры. Лидирующие районы - Днепровский и Голосеевский.

В частности, за 40 тыс. долларов была приобретена однокомнатная квартира площадью 40 кв.м на ул. Щербаковского (Шевченковский р-н), за 50 тыс. долларов - двухкомнатная площадью 45 кв. м на ул. Бакинской в старом жилом фонде (Шевченковский р-н).

Сделки в этом ценовом сегменте были и в Киевской области. К примеру, за 45 тыс. долларов купили земельный участок 14 соток в Хотове (Киево-Святошинский р-н), за 50 тыс. долларов - дом в Зазимье (Броварской р-н) площадью 160 кв. м.

Наибольший спрос и, соответственно, количество сделок - в ценовом сегменте 50-100 долларов (44%). Популярны были Дарницкий, Голосеевский, Печерский районы Киева.

В ценовой категории от 100 тыс. долларов до 250 тыс. долларов проведено 34% операций купли-продажи. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах столицы.

К примеру, за 102 тыс. долларов купили 1-комнатную квартиру площадью 49 кв. м на ул.Ломоносова (Голосеевский р-н), за 160 тыс. долларов - двухкомнатную площадью 82 кв. м на ул.Заречной (Дарницкий р-н), за 105 тыс. долларов - дом площадью 382 кв. м в с.Тарасовка (Боярское направление).

Ценовая категория от 250 тыс. долларов в августе дала 6% общего объема сделок.

Самым дорогим объектом, проданным в августе, стал дом площадью 423 кв. м. в с.Ходосовка (Обуховский р-н) - его приобрели за 1 млн. 150 тыс. долларов.

Самая дорогая квартира августа - квартира площадью 254 кв. м на ул. Грушевского (Шевченковский р-н) за 1 млн. долларов.

Офис площадью 73 кв. м в здании на ул. Пушкинской (Шевченковский р-н) купили за 420 тыс. долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Киеве сейчас 7000 грн в месяц

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