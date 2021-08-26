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В августе число госпитализаций с COVID-19 в США увеличилось вдвое

Автор: Артур Родивилов

Впервые с января количество госпитализаций из-за COVID-19 в США превысило 100 тысяч. Это почти вдвое больше с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Согласно последним данным, количество пациентов на больничных койках с подтвержденными или вероятными случаями COVID-19 достигло 100 517 во вторник, а на следующий день несколько снизилось до 100 059. Это по сравнению с 53 529 на 1 августа.

Отмечается, что хотя этот показатель остается ниже зимнего пика в стране (14 января с COVID-19 госпитализировали 142 229 человек), больницы в некоторых частях США загружены. Официальные лица в штатах, в частности Джорджии, Кентукки, Теннесси и Айдахо, запросили дополнительный персонал и ресурсы.

Ранее в США объявили о начале "пандемии непривитых". Людей просят срочно пройти вакцинацию из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

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