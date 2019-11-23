Авария танкера и обыски в Одесской мэрии: новости за 22 ноября

Авария танкера в Одессе: спасатели эвакуировали весь экипаж

Спасатели эвакуировали трех моряков экипажа сорванного с якоря танкера Delfi у берегов Одессы.

Ранее капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

В мэрии Одессы прошли обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры провели обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов. Следователи изъяли документы в департаменте финансов и юридическом департаменте.

Чиновников мэрии подозревают в хищении 100 млн гривен.

Бахматюка объявили в розыск

Конечного владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частные компаний, связанные с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен. Эти средства Нацбанк предоставил "VAB Банка" в 2014 году как стабилизационный кредит.

Россия фактически вышла из Женевской конвенции

Россия фактически вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, который разбирает нарушения. ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны.

Труба заявил о прогрессе в расследовании скандальных утечек в Telegram

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил о прогрессе в расследовании скандальных утечек в Telegram, в том числе последнего слива записей разговоров с его кабинета. Об этом Труба сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он заявил, что в результате расследований будут названы причастные к скандалу, а также те, кто установил прослушку в кабинете директора ГБР.

У Зеленского исключили силовое возвращение Крыма

Украина на сегодняшний день не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма. Об этом в интервью lb.ua заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, на сегодня в контексте Крыма и Донбасса украинская власть говорит о политико-дипломатическом пути.

Коломойский заявил, что вернет ПриватБанк в ближайшее время

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post. По словам Коломойского, о его планах вернуть ПриватБанк, который до декабря 2016 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "ПриватБанк" не будет возвращен в собственность Коломойского.

Иванисов не сможет вернуться во фракцию "Слуги народа", - Корниенко

Народный депутат Роман Иванисов, который на фоне скандала вышел из фракции "Слуга народа", не сможет вернуться назад. Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.

Скандал с нардепом разгорелся на этой неделе после, как стало известно, что в 90-е он был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Организатор покушения на Бабченко вышел из колонии

Осужденный за организацию убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел на свободу. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что суд еще 10 дней назад удовлетворил апелляцию защиты Германа, которая добивалась его освобождения по состоянию здоровья. Журналистам Герман заявил, что планирует в ближайшие дни дать пресс-конференцию.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

Евгения Закревская, адвокат родных Героев Небесной сотни, заявила, что начинает голодовку из-за того, что прекратилось расследование по событиям 2014 года. Об этом она заявила в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Закревская отметила, что она не начнет есть до тех пор, пока не примут поправки к закону, который позволит продолжит расследование и наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана.

В Украине зафиксировали опасный тип гриппа: что нужно знать о симптомах

В Украине зафиксировали случаи опасного серотипа вируса гриппа типа "А". Заражение подтверждены лабораторно.

Симптомы вируса гриппа типа "А" похожи на признаки сезонных ОРВИ, но разница все же есть. Врачи рассказали, на что нужно обратить внимание.

В Киеве элитный Porsche устроил масштабное ДТП: снес ограждения, перевернулся и загорелся (видео)

В Киеве элитный кроссовер Porsche Macan попал в серьезное ДТП и загорелся. Инцидент произошел в Печерском районе на ул. Старонаводницкая утром в пятницу, 22 ноября.

Нетрезвая 19-летняя киевлянка не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. Также иномарка задела ВАЗ, который был припаркован.

В сети появилось фото и видео с места происшествия.