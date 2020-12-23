Аваков о розыске Маркива: Интерпол не допускает дешевых провокаций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обвинение нацгвардейца Виталия Маркива в России и новость о якобы международном розыске. По его словам, Интерпол не допускает дешевых провокаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что еще 11 декабря украинскою бюро Интерпола направило в генеральный секретариат информацию о возможной попытке использования информационной системы Интерпола в отношении Маркива.

"Генеральный секретариат подтверждает получение вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше Бюро по постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола", - говорится в письме от генерального секретариата организации.

Аваков отметил, что Национальная полиция Украина мониторит информацию по так называемому "делу Маркива" и превентивно направила в Интерпол соответствующее предупреждение о российской провокации.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился Следком РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегда!", - добавил Аваков.

Напомним, ранее российское следствие предъявило Маркиву обвинение в убийстве гражданина России Андрея Миронова и итальянского фотографа Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году. Отметим, в ноябре украинца полностью оправдал апелляционный суд Милана.

В МВД Украины уже заявили, что в российском обвинении отсутствует логическая связь.