Аваков не исключает более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя карантин в Украине, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он.

Как известно, с 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В этот период по всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, а также запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Соответствующие решения были приняты в ходе заседания СНБО. Также, по информации источника РБК-Украина в Офисе президента, на СНБО обсуждалось введение чрезвычайного положения в стране, однако, решение принято не было.

Вчера, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, призвав их в течение трех дней вернуться домой на самолете. Для тех граждан, которые по объективным причинам не успеют вернуться в Украину в этот период, будут организованы спецборты.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта - заразился мужчина из Черновцов, который ранее приехал из Италии. Еще два случая заражения подтвердились 12 марта - в Черновицкой и Житомирской областях. Вчера, 13 марта, в Украине была зафиксирована первая жертва коронавируса - 71-летняя женщина из Житомирской области.