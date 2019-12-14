Аваков хочет подключить СБУ и разведку для определения заказчиков убийства Шеремета

Для того, чтобы определить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, необходима помощь Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Аваков отметил, что для того, чтобы определить заказчиков, не хватит Генеральной прокуратуры.

"Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал глава МВД.

Ранее Аваков рассказал, что заказчики и инициаторы убийства журналиста Павла Шеремета пока не были установлены, но следствие работает над этим.

Напомним, ранее Аваков заявил, что, по мнению следствия, главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была попытка дестабилизации ситуации в Украине. Министр добавил, что поводом для убийства может быть журналистская деятельность Шеремета.

Как известно, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали 12 декабря. В их домах провели обыски.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.