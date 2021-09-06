Audi не откажется от физических кнопок и аналоговых приборов в своих моделях

В Audi заявили, что в будущих моделях марки по-прежнему будут присутствовать физические органы управления. В компании считают, что тенденция перехода к сенсорным панелям и кнопкам не должна мешать удовольствию от общения с автомобилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Drive .

Сам немецкий автопроизводитель к аналоговым органам управления, которые он намерен сохранить, относит кнопки, переключатели и циферблаты. Выступая во время онлайн-презентации концепт-кара Grandsphere, дизайнер интерьеров Audi Максимилиан Навка подтвердил, что автопроизводитель будет обращаться к своему прошлому при разработке интерьеров будущих моделей.

По мнению специалиста, Audi была и остается компанией, чьи автомобили дарят радость от вождения, тактильных ощущений при контакте с органами управления машиной. В компании считают, что хороший автомобиль – как дорогие часы, которыми действительно приятно пользоваться.

Философия автопроизводителя по объединению физических элементов управления с сенсорными экранами особенно очевидна в интерьере электрического суперкара e-tron GT. К примеру, на нем большой дисплей информационно-развлекательной системы и цифровой щиток приборов отлично сочетаются с кнопками управления климат-контролем. В какой форме сочетание классических и проверенных технологий с цифровыми элементами появится на новых Audi, мы увидим уже в ближайшие годы.