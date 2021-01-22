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"Атмосфера токсичности": генерал-губернатор Канады ушла в отставку

Автор: Даша Харченко

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт уходит в отставку из-за скандала со своими подчиненными. Причиной отставки стала "атмосфера токсичности" в коллективе.

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Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте генерал-губернаторства.

Пейетт сказала, что каждый человек имеет "право на здоровую и безопасную рабочую среду в любое время и при любых обстоятельствах".

"Похоже, так было не всегда в канцелярии секретаря генерал-губернатора. За последние несколько месяцев в Ридо-холле возникла напряженность, и я сожалею об этом", - написала она.

Как сообщает CBC, причиной отставки генерал-губернатора стала "атмосфера токсичности" в коллективе. Каналу многие государственные служащие и бывшие сотрудники на условиях конфиденциальности сообщили, что Пайет публично ругает и унижает сотрудников Ридо-холла. Также обвинения касались помощника Пейетт, Ассунто ди Лоренцо.

Ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел подала в отставку. Это произошло за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Напомним, глава Министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Однако она отвергла обвинения.

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