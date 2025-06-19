Атакують влітку? У МОЗ розповіли, де ховаються небезпечні інфекції та як захиститись

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що у теплу пору року деякі інфекційні захворювання трапляються особливо часто. Тож і дітям, і дорослим варто бути уважними - щоб залишатися влітку здоровими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Українцям розповіли, що особливо часто у теплу пору року трапляються гострі кишкові інфекції (ГКІ).
"Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення - передусім у дітей", - зауважили у міністерстві.
Уточнюється, що в цілому (від початку року) в Україні вже було зареєстровано 25 спалахів кишкових інфекцій:
Захворіли при цьому 243 людини, із яких 195 - діти.
"За офіційною статистикою ЦГЗ, лише за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій - це як поодинокі, так і групові випадки", - повідомили громадянам.
Згідно з інформацією МОЗ, головні шляхи зараження ГКІ (особливо влітку):
При цьому найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються:
"Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції", - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Для того, щоб уберегти себе та дітей від ГКІ, у МОЗ радять дотримуватися кількох простих правил профілактики:
Насамкінець у міністерстві нагадали, що найголовніше правило - вчасно звертатися до лікаря.
Робити це радять за таких симптомів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.
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