Атакують влітку? У МОЗ розповіли, де ховаються небезпечні інфекції та як захиститись

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що у теплу пору року деякі інфекційні захворювання трапляються особливо часто. Тож і дітям, і дорослим варто бути уважними - щоб залишатися влітку здоровими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Які захворювання особливо поширені влітку

Українцям розповіли, що особливо часто у теплу пору року трапляються гострі кишкові інфекції (ГКІ).

"Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення - передусім у дітей", - зауважили у міністерстві.

Уточнюється, що в цілому (від початку року) в Україні вже було зареєстровано 25 спалахів кишкових інфекцій:

ГКІ встановленої та невстановленої етіології (12 спалахів);

ротавірусного ентериту (8);

сальмонельозу (4);

харчового отруєння (1).

Захворіли при цьому 243 людини, із яких 195 - діти.

"За офіційною статистикою ЦГЗ, лише за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій - це як поодинокі, так і групові випадки", - повідомили громадянам.

Де інфекції ховаються найчастіше: шляхи зараження

Згідно з інформацією МОЗ, головні шляхи зараження ГКІ (особливо влітку):

споживання неякісної їжі або води;

купання у забруднених водоймах;

недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки чи предмети побуту).

При цьому найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються:

у сирому м'ясі;

в яйцях;

у непастеризованому молоці;

у морепродуктах;

у немитих овочах і фруктах.

"Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції", - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Як уберегти від інфекцій себе та дітей: поради МОЗ

Для того, щоб уберегти себе та дітей від ГКІ, у МОЗ радять дотримуватися кількох простих правил профілактики:

завжди мити руки з милом - після вулиці, туалету, перед їдою та приготуванням їжі;

ретельно мити овочі та фрукти під проточною чистою водою;

не вживати продукти, які зберігалися неналежно або прострочені;

добре термічно обробляти м'ясо, рибу, яйця та інші продукти тваринного походження;

слідкувати за чистотою кухонного приладдя та поверхонь;

купатися тільки у дозволених і безпечних водоймах.

За яких симптомів варто звертатися до лікаря

Насамкінець у міністерстві нагадали, що найголовніше правило - вчасно звертатися до лікаря.

Робити це радять за таких симптомів: