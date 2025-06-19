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Атакують влітку? У МОЗ розповіли, де ховаються небезпечні інфекції та як захиститись

Четвер 19 червня 2025 15:04
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Атакують влітку? У МОЗ розповіли, де ховаються небезпечні інфекції та як захиститись Деякі інфекційні захворювання влітку трапляються особливо часто (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що у теплу пору року деякі інфекційні захворювання трапляються особливо часто. Тож і дітям, і дорослим варто бути уважними - щоб залишатися влітку здоровими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Які захворювання особливо поширені влітку

Українцям розповіли, що особливо часто у теплу пору року трапляються гострі кишкові інфекції (ГКІ).

"Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення - передусім у дітей", - зауважили у міністерстві.

Уточнюється, що в цілому (від початку року) в Україні вже було зареєстровано 25 спалахів кишкових інфекцій:

  • ГКІ встановленої та невстановленої етіології (12 спалахів);
  • ротавірусного ентериту (8);
  • сальмонельозу (4);
  • харчового отруєння (1).

Захворіли при цьому 243 людини, із яких 195 - діти.

"За офіційною статистикою ЦГЗ, лише за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій - це як поодинокі, так і групові випадки", - повідомили громадянам.

Де інфекції ховаються найчастіше: шляхи зараження

Згідно з інформацією МОЗ, головні шляхи зараження ГКІ (особливо влітку):

  • споживання неякісної їжі або води;
  • купання у забруднених водоймах;
  • недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки чи предмети побуту).

При цьому найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються:

  • у сирому м'ясі;
  • в яйцях;
  • у непастеризованому молоці;
  • у морепродуктах;
  • у немитих овочах і фруктах.

"Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції", - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Як уберегти від інфекцій себе та дітей: поради МОЗ

Для того, щоб уберегти себе та дітей від ГКІ, у МОЗ радять дотримуватися кількох простих правил профілактики:

  • завжди мити руки з милом - після вулиці, туалету, перед їдою та приготуванням їжі;
  • ретельно мити овочі та фрукти під проточною чистою водою;
  • не вживати продукти, які зберігалися неналежно або прострочені;
  • добре термічно обробляти м'ясо, рибу, яйця та інші продукти тваринного походження;
  • слідкувати за чистотою кухонного приладдя та поверхонь;
  • купатися тільки у дозволених і безпечних водоймах.

За яких симптомів варто звертатися до лікаря

Насамкінець у міністерстві нагадали, що найголовніше правило - вчасно звертатися до лікаря.

Робити це радять за таких симптомів:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю та блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.

Читайте також, чому українців почали посилено перевіряти на холеру та кого це стосується.

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