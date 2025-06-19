Атакують влітку? У МОЗ розповіли, де ховаються небезпечні інфекції та як захиститись
Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що у теплу пору року деякі інфекційні захворювання трапляються особливо часто. Тож і дітям, і дорослим варто бути уважними - щоб залишатися влітку здоровими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Які захворювання особливо поширені влітку
Українцям розповіли, що особливо часто у теплу пору року трапляються гострі кишкові інфекції (ГКІ).
"Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення - передусім у дітей", - зауважили у міністерстві.
Уточнюється, що в цілому (від початку року) в Україні вже було зареєстровано 25 спалахів кишкових інфекцій:
- ГКІ встановленої та невстановленої етіології (12 спалахів);
- ротавірусного ентериту (8);
- сальмонельозу (4);
- харчового отруєння (1).
Захворіли при цьому 243 людини, із яких 195 - діти.
"За офіційною статистикою ЦГЗ, лише за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій - це як поодинокі, так і групові випадки", - повідомили громадянам.
Де інфекції ховаються найчастіше: шляхи зараження
Згідно з інформацією МОЗ, головні шляхи зараження ГКІ (особливо влітку):
- споживання неякісної їжі або води;
- купання у забруднених водоймах;
- недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки чи предмети побуту).
При цьому найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються:
- у сирому м'ясі;
- в яйцях;
- у непастеризованому молоці;
- у морепродуктах;
- у немитих овочах і фруктах.
"Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції", - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Як уберегти від інфекцій себе та дітей: поради МОЗ
Для того, щоб уберегти себе та дітей від ГКІ, у МОЗ радять дотримуватися кількох простих правил профілактики:
- завжди мити руки з милом - після вулиці, туалету, перед їдою та приготуванням їжі;
- ретельно мити овочі та фрукти під проточною чистою водою;
- не вживати продукти, які зберігалися неналежно або прострочені;
- добре термічно обробляти м'ясо, рибу, яйця та інші продукти тваринного походження;
- слідкувати за чистотою кухонного приладдя та поверхонь;
- купатися тільки у дозволених і безпечних водоймах.
За яких симптомів варто звертатися до лікаря
Насамкінець у міністерстві нагадали, що найголовніше правило - вчасно звертатися до лікаря.
Робити це радять за таких симптомів:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю та блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про спалах гострої кишкової інфекції в одному із садочків Києва.
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