У атакующих Киев войск РФ имелось химоружие: шестеро бойцов ВСУ были отравлены

"Семь человек находились в ангаре с самолетом "Мрія". Через несколько часов после операции - тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием. Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин. И одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали образцы крови, сказала, что это токсическая реакция на отравление зарином", - рассказал Бобровников.

При этом он добавил, что российские военные могли специально оставить контейнер с химикатами при отступлении для того, чтобы отравить наших бойцов.

"Украинские военные при зачистке обнаружили большое количество враждебных средств химической защиты, что является еще одним доказательством того, что у россиян было химоружие", - отметил боец Интернационального легиона.