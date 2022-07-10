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Атаковали ракетами и с вертолетов. За сутки РФ массированно била по приграничью

Фото: за сутки РФ обстреляла 6 громад Черниговской и Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты с территории России продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались сразу 6 общин в этих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Дважды Сумскую область атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской общины, другой - 3 пуска ракет по территории Миропольской общины", - говорится в сообщении.

К тому же:

  • Хотинскую общину захватчики обстреливали дважды, выпустив около двух десятков боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов.
  • Шалыгинскую общину 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС. Всего - около 100 взрывов.
  • По территории Эсманьской общины враг трижды целил минометами калибра 120 мм. Зафиксировано 17 взрывов.

Кроме этого, в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской общины.

Напомним, российские войска 9 июля утром нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, утром 9 июля оккупанты обстреляли Харьков. Ранения получили четыре человека, один из них - ребенок.

Досталось и Черниговской области. 9 июля оккупанты снова нанесли удары по приграничным районам. В результате обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание.

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