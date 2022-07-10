Атаковали ракетами и с вертолетов. За сутки РФ массированно била по приграничью

Оккупанты с территории России продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались сразу 6 общин в этих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Дважды Сумскую область атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской общины, другой - 3 пуска ракет по территории Миропольской общины", - говорится в сообщении.

К тому же:

Хотинскую общину захватчики обстреливали дважды, выпустив около двух десятков боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов.

Шалыгинскую общину 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС. Всего - около 100 взрывов.

По территории Эсманьской общины враг трижды целил минометами калибра 120 мм. Зафиксировано 17 взрывов.

Кроме этого, в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской общины.