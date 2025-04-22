Атака РФ на Харківщину: FPV-дрон вбив чоловіка, артилерія вдарила по будинках

Як поінформували в прокуратурі, 21 квітня близько 19:20 росармія здійснила артилерійський обстріл Куп'янська.

"Влучання - по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес", - вказується в повідомленні.

Крім того, у селі Івашки Золочівської об'єднаної територіальної громади Богодухівського району FPV-дрон противника поцілив у 24-річного чоловіка, який у той момент їхав на скутері.

Через ворожий дроновий удар потерпілий загинув на місці.

"Попри складні безпекові умови прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ". - йдеться в заяві облпрокуратури.

Також зазначається, що за процесуального керівництва Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур було розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Ситуація на Куп'янському напрямку й посилення обстрілів

Зазначимо, днями в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" зазначили, що російська армія посилила наступ на Куп’янському напрямку, і що окупанти намагались прорватися на кількох ділянках.

Разом з тим зазначимо, що російські загарбники постійно обстрілюють Куп'янськ, між тим останнім часом фіксується посилення їхніх ударів по місту. Наприклад, росармія атакувала Куп'янськ Харківської області з РСЗВ 13 квітня - той обстріл був вже другим за добу. Також увечері 12 квітня Куп'янськ опинився під щільним ворожим обстрілом, й тобі через атаку постраждали чотири людини.

Нагадаємо, Куп’янськ - місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.

Додамо, 19 квітня стало відомо, що РФ для обстрілу Куп'янська застосувала 10 КАБів, в тому числі рідкісну авіабомбу ОДАБ-1500 (об’ємно-детонуючу авіабомбу). Через удари були поранені п'ятеро людей.