Атака в пригороде Парижа: нападающий лечился от психических расстройств

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

В момент нападения он был под действием препаратов

Нападающий ударил ножом четырех человек в пригороде Парижа, лечился от психических расстройств и во время нападения был под действием соответствующих медикаментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прокуратуре сообщили, что у нападавшего нашли при себе Коран. Однако следствие пока не считает нападение терактом.

"На этом этапе нет никаких доказательств, которые бы показывали, что он радикализовался", - сказал спикер.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом в парке в пригороде Парижа один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел около 14:00 в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) в юго-восточной пределы французской столицы. Один из посетителей парка увидел что человек идет босиком, вооруженный ножом, и вызвал полицию.

Напомним, что полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа.