Атака на пологовий у Харкові: серед постраждалих - породіллі та немовлята

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.

Близько 5:30 ранку 11 липня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе.

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.

РБК-Україна зібрала основну інформацію щодо ворожого удару по місту.

Зауважимо, що станом на 11:50 кількість постраждалих зросла до дев’яти людей.

У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

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