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Атака на пологовий у Харкові: серед постраждалих - породіллі та немовлята

Харків, П'ятниця 11 липня 2025 11:54
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Атака на пологовий у Харкові: серед постраждалих - породіллі та немовлята Фото: росіяни атакували пологовий в Харкові (ДСНС)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни сьогодні, 11 липня, атакували пологовий будинок у Харкові. Постраждали щонайменше шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні вранці пологовий будинок в Харкові опинився під атакою російських безпілотників.

"Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один - 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.

Близько 5:30 ранку 11 липня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе.

Пізніше у мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.

РБК-Україна зібрала основну інформацію щодо ворожого удару по місту.

Зауважимо, що станом на 11:50 кількість постраждалих зросла до дев’яти людей.

У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.

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