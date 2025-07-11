Атака на пологовий у Харкові: серед постраждалих - породіллі та немовлята

Росіяни сьогодні, 11 липня, атакували пологовий будинок у Харкові. Постраждали щонайменше шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні вранці пологовий будинок в Харкові опинився під атакою російських безпілотників. "Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один - 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію", - зазначили в прокуратурі.