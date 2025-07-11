Атака на пологовий у Харкові: серед постраждалих - породіллі та немовлята
Росіяни сьогодні, 11 липня, атакували пологовий будинок у Харкові. Постраждали щонайменше шість людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні вранці пологовий будинок в Харкові опинився під атакою російських безпілотників.
"Медичну допомогу надали ще шістьом постраждалим, серед яких - три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один - 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, що в ніч на 11 липня моніторингові канали повідомили, що Росія запустила невелику кількість дронів.
Близько 5:30 ранку 11 липня російські війська вдарили по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе.
Пізніше у мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.
РБК-Україна зібрала основну інформацію щодо ворожого удару по місту.
Зауважимо, що станом на 11:50 кількість постраждалих зросла до дев’яти людей.
У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.
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