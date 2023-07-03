Атака дронів на Суми: з'явилося відео моменту удару

Російські окупанти сьогодні, 3 липня, вдарили по Сумах дронами-камікадзе. З'явилося відео моменту атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNITED24.media у Twitter.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе "Шахед" падає на дах багатоповерхової будівлі у центрі Сум.

Russia carried out four strikes using Iranian drones on Sumy today. Як з 1:00 pm today, 16 людей були повідомлені і один хитромудрий як наслідки цього штурму.



via @suspilne_news pic.twitter.com/3iPAAtBJjt - UNITED24.media (@United24media) July 3, 2023

Як уточнюють у Міністерстві внутрішніх справ України, внаслідок атаки ворога загинула щонайменше одна людина, ще 15 - отримали поранення.

Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів вже чотирьох людей.

Атака на Суми

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти".

Через удар пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Ворожа атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Варто зауважити, що окупанти часто застосовують для своїх ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх країні постачає Іран.