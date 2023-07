Атака дронів на Суми: з'явилося відео моменту удару

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе "Шахед" падає на дах багатоповерхової будівлі у центрі Сум.

Russia carried out four strikes using Iranian drones on Sumy today. Як з 1:00 pm today, 16 людей були повідомлені і один хитромудрий як наслідки цього штурму.



via @suspilne_news pic.twitter.com/3iPAAtBJjt - UNITED24.media (@United24media) July 3, 2023