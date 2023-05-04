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"Атака дронів" на НПЗ в Ільську. У мережі з'явилося відео інциденту

Фото: у мережі піблікуються відео "атаки дронів" на Ільський НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі з'явилося відео "атаки дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Росіяни стверджують, що НПЗ "атакували" чотири безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

На опублікованих кадрах чути гудіння, схожий на звук роботи мотора. Після цього на відео зафіксований спалах та звук вибуху.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Державні російські ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, пишуть, що НПЗ в Ільську нібито атакували чотири дрони. За їх словами, перший безпілотник упав на території НПЗ близько 2:00. Коли його оглядали, нібито сталися інші "прильоти".

Росіяни стверджують, що через "атаку" зруйнований один резервуар з паливом, ще один, який був заповнений на 85%, пошкоджений. Обсяг постраждалих резервуарів нібито становить 5000 куб. метрів.

Нагадаємо, цієї ночі в селищі Ільськ у Краснодарському краї РФ спалахнула масштабна пожежа на НПЗ. Росіяни заявили про "атаку дронів".

Крім того, у Ростовській області Росії в ніч на 4 травня горів Новошахтинський нафтопереробний завод нібито через дрон, "який врізався, а тоді вибухнув".

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Російська ФедераціяПожежаНПЗ