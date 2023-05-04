"Атака дронів" на НПЗ в Ільську. У мережі з'явилося відео інциденту

На опублікованих кадрах чути гудіння, схожий на звук роботи мотора. Після цього на відео зафіксований спалах та звук вибуху.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Державні російські ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи, пишуть, що НПЗ в Ільську нібито атакували чотири дрони. За їх словами, перший безпілотник упав на території НПЗ близько 2:00. Коли його оглядали, нібито сталися інші "прильоти".

Росіяни стверджують, що через "атаку" зруйнований один резервуар з паливом, ще один, який був заповнений на 85%, пошкоджений. Обсяг постраждалих резервуарів нібито становить 5000 куб. метрів.

Нагадаємо, цієї ночі в селищі Ільськ у Краснодарському краї РФ спалахнула масштабна пожежа на НПЗ. Росіяни заявили про "атаку дронів".

Крім того, у Ростовській області Росії в ніч на 4 травня горів Новошахтинський нафтопереробний завод нібито через дрон, "який врізався, а тоді вибухнув".

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