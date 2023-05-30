Атака дронів на Москву шокувала політичну еліту РФ і показала відсутність захисту, - Подоляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"Оці атаки дронами показали три речі. Перше - внутрішній простір (Росії - ред.) повністю неконтрольований. Друге - немає ніякого захисту з повітря чи суші, ніде. Ці дрони, вони маленькі, безумовно вони, попри те, що на 9 травня була заборона використовувати дрони, вони спокійно піднялися і пішли спокійно на Москву", - розповів Подоляк.

Він також вважає, що атака дронами показала сьогодні технічну незграбність Росії.

"Ні "Панцирі", ні РЕБи, нічого не працює. І це шокувало російську політичну еліту, бо це показує, що в росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої не тільки в бєлгородській області, а й на будь-якій іншій території", - підкреслив він.

Атака дронів на Москву та область

Нагадаємо, вранці 30 травня у Москві та області повідомляли про дрони - деякі з них врізалися у житлові будинки. Як повідомляло росЗМІ - в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. Однак в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

При цьому російський диктатор Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область. Він також заявив, що московській владі необхідно ущільнити ППО для того, щоб запобігти подальших атак.

Пізніше у росЗМІ нібито отримали вказівки від Адміністрації президента РФ щодо висвітлення атаки безпілотників на Москву та Московську область.

Детальніше про дронову атаку на Москву можна почитати в матеріалі РБК-Україна - "Помста за Київ чи внутрішній фактор? Хто може стояти за атакою дронів на Москву".