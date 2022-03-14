ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса в России

Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила, что Тайвань стоит на стороне других демократических стран и принял меры против России, но не смогла прокомментировать действия отдельных компаний.

Компания, официально называющаяся ASUSTeK Computer Inc, не ответила на просьбу о комментарии.

Вана сказала, что, по ее первоначальному мнению, компания проведет соответствующую эвакуацию бизнеса и персонала как можно скорее после начала войны России против Украины.

"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - сказала она.