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ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса в России

Автор: Валерия Полищук

Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса в России. после того как министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил компанию покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила, что Тайвань стоит на стороне других демократических стран и принял меры против России, но не смогла прокомментировать действия отдельных компаний.

Компания, официально называющаяся ASUSTeK Computer Inc, не ответила на просьбу о комментарии.

Вана сказала, что, по ее первоначальному мнению, компания проведет соответствующую эвакуацию бизнеса и персонала как можно скорее после начала войны России против Украины.

"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - сказала она.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против Украины