Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса в России. после того как министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил компанию покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила, что Тайвань стоит на стороне других демократических стран и принял меры против России, но не смогла прокомментировать действия отдельных компаний.

Компания, официально называющаяся ASUSTeK Computer Inc, не ответила на просьбу о комментарии.

Вана сказала, что, по ее первоначальному мнению, компания проведет соответствующую эвакуацию бизнеса и персонала как можно скорее после начала войны России против Украины.

"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - сказала она.