AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе
Фармацевтическая компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что компании изучают варианты ускорения производства готовой вакцины от COVID-19 AstraZeneca во втором квартале текущего года с целью оказания поддержки Европе в неотложной необходимости вакцинации во время пандемии.
"AstraZeneca и IDT Biologika также намерены укрепить европейские производственные мощности по производству вакцин за счет общих инвестиций в создание больших дополнительных мощностей по производству лекарственных препаратов в будущем", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что детали соглашения будут согласованы в будущем.
Компании намерены инвестировать в расширение производственных мощностей на производственной площадке IDT Biologika в Дессау в Германии.
Согласно релизу, в Германии планируют построить до пяти биореакторов емкостью 2000 литров, способных производить десятки миллионов доз COVID-вакцины компании AstraZeneca в месяц.
Ожидается, что новые объекты будут готовы к эксплуатации до конца 2022 года.
"Инвестиции позволят производить другие вакцины с использованием аналогичного производственного процесса, что значительно расширит возможности производства вакцин внутри Европы. IDT Biologika будет обладать одними из крупнейших в Европе мощностей по производству вакцин и сыграть важную роль в обеспечении будущей независимости Европы от поставок вакцин", - говорится в сообщении.
Напомним, украинское правительство заявило о договоренности по поставкам в Украину 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков - AstraZeneca и Novavax. Ее будут доставлять из Индии. Контракт подписан с Serum Institute.
Ранее сообщалось, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике.