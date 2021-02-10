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AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 19:31
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Фармацевтическая компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что компании изучают варианты ускорения производства готовой вакцины от COVID-19 AstraZeneca во втором квартале текущего года с целью оказания поддержки Европе в неотложной необходимости вакцинации во время пандемии.

"AstraZeneca и IDT Biologika также намерены укрепить европейские производственные мощности по производству вакцин за счет общих инвестиций в создание больших дополнительных мощностей по производству лекарственных препаратов в будущем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что детали соглашения будут согласованы в будущем.

Компании намерены инвестировать в расширение производственных мощностей на производственной площадке IDT Biologika в Дессау в Германии.

Согласно релизу, в Германии планируют построить до пяти биореакторов емкостью 2000 литров, способных производить десятки миллионов доз COVID-вакцины компании AstraZeneca в месяц.

Ожидается, что новые объекты будут готовы к эксплуатации до конца 2022 года.

"Инвестиции позволят производить другие вакцины с использованием аналогичного производственного процесса, что значительно расширит возможности производства вакцин внутри Европы. IDT Biologika будет обладать одними из крупнейших в Европе мощностей по производству вакцин и сыграть важную роль в обеспечении будущей независимости Европы от поставок вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, украинское правительство заявило о договоренности по поставкам в Украину 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков - AstraZeneca и Novavax. Ее будут доставлять из Индии. Контракт подписан с Serum Institute.

Ранее сообщалось, что вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

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