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AstraZeneca предложила ЕС еще 8 млн доз вакцины, чтобы уладить конфликт по поставкам

Автор: Роман Тверденко

Британский разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca предложил в рамках первой партии отправить странам Евросоюза еще 8 миллионов доз. Этим они замять конфликт, связанный с серьезным сокращением количества доз в первой партии.

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Об этом сообщает Reuters.

Ранее AstraZeneca уведомила ЕС, что сможет поставить 31 миллион доз до конца марта, что на 60% меньше прописанного количества в контракте. И это вызвало недовольство стран Евросоюза, которые стремятся увеличить массовость вакцинации в своих странах на фоне кампаний в Израиле, Великобритании и США.

Евросоюз не устраивает увеличение партии до 39 миллионов, поскольку до сих пор это существенно меньшее количество, чем было оговорено сторонами.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Для ее использования на территории ЕС ее должна утвердить Еврокомиссия.

Также известно, что Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендует использовать вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет. В AstraZeneca раскритиковали выводы Stiko.

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