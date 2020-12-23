AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID. Это следующий шаг на пути к разрешению на ее использование.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.

По его словам, сегодня AstraZeneca подала полный пакет данных о своей вакцине COVID-19 регулирующему органу по лекарственным средствам.

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, представила полный пакет данных в MHRA для утверждения. Это следующий шаг к решению о развертывании вакцины, которая уже производится", - добавил Хэнкок.

Напомним, после финальных испытаний вакцина AstraZeneca показала эффективность на уровне 70%, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве с российской стороной, чтобы улучшить препарат с помощью вакцины "Спутник V".

Предполагается, что именно вакцина AstraZeneca будет доступна бедным странам, поскольку ее стоимость ниже, чем у американских Pfizer и Moderna.