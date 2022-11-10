AstraZeneca передумала застосовувати свою COVID-вакцину в США

Компанія AstraZeneca заявила, що відкликала заявку на дозвіл застосовувати свій препарат від COVID у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо розповів, що компанія вирішила зосередити зусилля своєї команди з регулювання в областях із більшими незадоволеними медичними потребами.

"Ми вирішили відкликати заявку у Сполучених Штатах просто тому, що ринок США добре забезпечений, і фактично попит на вакцину у США та інших країнах світу знижується", - зазначив він.

Як відомо, COVID-вакцина AstraZeneca вже майже два роки схвалена в Європі та Великобританії.