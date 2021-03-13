AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС

Подчеркивается, что доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.

Одновременно с договорными обязательствами компания должна была поставить 90 миллионов доз.

В AstraZeneca предполагают, что Halix получит разрешение 25 марта.

Ранее сегодня стало известно, что трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.