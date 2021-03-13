AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС

В компании AstraZeneca назвали причины сокращения поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз. Отмечается, что это касается экспортных ограничений.
Об этом сообщает Reuters.
Подчеркивается, что доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.
Одновременно с договорными обязательствами компания должна была поставить 90 миллионов доз.
В AstraZeneca предполагают, что Halix получит разрешение 25 марта.
Ранее сегодня стало известно, что трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Как писало РБК-Украина, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.