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AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС

Новина українською → ЕС, Суббота 13 марта 2021 23:10
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС Фото: лаборатория AstraZeneca (astrazeneca.com)
Автор: Даша Харченко

В компании AstraZeneca назвали причины сокращения поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз. Отмечается, что это касается экспортных ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.

Одновременно с договорными обязательствами компания должна была поставить 90 миллионов доз.

В AstraZeneca предполагают, что Halix получит разрешение 25 марта.

Ранее сегодня стало известно, что трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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