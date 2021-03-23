AstraZeneca могла предоставить неполную информацию об эффективности вакцины в США

Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%. При этом среди вакцинированных не было зафиксировано серьезных побочных эффектов и госпитализаций, тогда как среди тех, кто получал плацебо, таких было пять.

В то же время Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выступил с обеспокоенностью из-за того, что "AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности".

"Мы настоятельно призываем компанию работать с DSMB для анализа данных об эффективности и обеспечения максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных об эффективности", - говорится в заявлении.

В AstraZeneca отметили, что изучают такую возможность.