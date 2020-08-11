Ассоциация строителей призывает Минрегион позволить строить доступное жилье в пригороде

Фото: строительство (РБК-Украина)

В Ассоциации убеждены, что ограничения могут быть выгодны только крупным застройщикам

Кабинету министров необходимо пересмотреть изменения в государственные строительные нормы (ГСН) касательно ограничений высотных застроек.

Об этом заявил представитель ассоциации "Коло українських будівельників" (КУБ) и девелопер Андрей Мартынов во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ко Дню строителя.

"Мы имеем большую проблему с изменениями, которые вносили в ГСН. Мы обращались к президенту Владимиру Зеленскому, обращаемся к правительству и Министерству по развитию общин и территорий. Речь идет о пункте 6.1.3 в ГСН, согласно которому была ограничена высотность застройки 4-мя этажами в селах", - отметил Мартынов.

По словам представителя КУБ, президент Владимир Зеленский уже давал поручение министру развития общин и территорий Алексею Чернышову решить эту проблему, но ситуация с тех пор не изменилась.

"Обращаюсь от всех застройщиков к правительству и Министерству по развитию общин и территорий, президент уже обещал, надо решить этот вопрос", - добавил Мартынов.

Представитель Ассоциации КУБ также добавил, что даже имея проработанные институтами Генпланы, хорошие проекты в селах, граничащих с Киевом, застройщики сталкиваются с проблемой, так как при прошлой власти были внесены эти поправки в ГСН, оспариваемые в судах.

"Мы знаем кто и зачем их вносил", - отметил Мартынов.

Мартынов также отмечает, что ГСН Б.2.2-12: 2018 и новая редакция ГСН Б.2.2-12: 2019 разрабатывались, когда заместителем главы Минрегиона был известный застройщик Лев Парцхаладзе.

Как отмечают в КУБ, в этих ГСН есть пункт 6.1.3 согласно которому в сельских населенных пунктах численностью населения более 1 тыс. человек допускается усадебная застройка и многоквартирные жилые дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно).

По мнению экспертов КУБ, ограничение в пригородах крупных городов высотности застройки многоквартирных домов 4 этажами негативно влияет на строительную отрасль.

В Ассоциации убеждены, что такие пункты могут быть выгодны только крупным застройщикам, которые строят многоэтажки в больших городах, а из-за отсутствия конкуренции со стороны многоэтажек в пригородах цены на жилье в столице стабильно высокие и продолжают расти.

Эксперты считают, что ГСН в таком виде является дискриминацией среднего класса и люди в больших городах, особенно молодежь, лишаются возможности покупать доступное и качественное жилье.

"Изменения в ГСН в части строительства многоэтажек на окраинах больших городов приведет к росту инвестиций в строительную отрасль, окажет положительное влияние на экономику. Также будет расти конкуренция, а значит и качество", - отмечают эксперты на сайте Ассоциации КУБ.

В Ассоциации считают, что пригороды инфраструктурно уже давно мало чем отличаются от районов мегаполиса и появление там большего количества квадратных метров в домах позволит разгрузить Киев и обеспечить людям возможность выбора комфортного жилья на окраинах города.

Эксперты КУБ также отмечают, что законодательство запрещает включать в ГСН регуляторные нормы, а Министерство вмешивается в компетенцию населенных пунктов (общин), в частности, в возможности наполнять бюджет и это особенно недопустимо на фоне децентрализации.

Напомним, встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ко Дню строителя состоялась 7 августа.

На ней кроме премьер-министра присутствовали в том числе председатель комитета по градостроительству Андрей Клочко, глава Минрегиона Алексей Чернышев, председателя вновь органов Госинспекции градостроительства и Госсервисслужбы Юрий Васильченко Алексей Башкиров, глава совета Ассоциации КУБ Юрий Кватерчук и члены совета Ассоциации, представители других ветвей власти, девелоперы и эксперты.