В Ассоциации табачных производителей заявили о новом кризисе в отрасли

За несколько дней до своего увольнения экс-глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев попытался парализовать работу 4 международных табачных компаний - "Бритиш Американ Тобакко", "Филип Моррис", JTI и "Империал Тобакко". За прошлый год компании суммарно заплатили более 50 млрд грн налогов.

Об этом заявили в ассоциации табачных производителей "Укртютюн".

В частности, производители отмечают, что в исках о взыскании штрафов, экс-глава АМКУ настаивал на аресте банковских счетов и имущества табачных компаний.

Как известно, суды между табачными компаниями и Антимонопольным комитетом продолжаются.

Так, 16 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Бритиш Американ Тобакко Украина" с требованием признать частично недействительным прошлогоднее решение Антимонопольного комитета Украины от 10 октября 2019 года о штрафе на 448 млн грн - за нарушение конкурентного законодательства.

20 июля Хозяйственный суд Киева принял аналогичное решение в отношении компаний "Империал Тобакко".

В "ВАТ Украина" заявили, что удивлены решением суда и заявляют, что в течение 25 лет работы в Украине, она действовала в полном соответствии с украинским законодательством. В ближайшие дни компания подаст апелляцию.

В свою очередь, компании "Империал Тобако" в дополнение к апелляции изучают процедуру рассмотрения вопроса о защите своих инвестиций в Украине в Международном инвестиционном арбитраже на основе Соглашения между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии с Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций.

Напомним, в октябре-ноябре 2019 года в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет потерял более 2,5 млрд грн. Кроме вероятных потерь госбюджета, новый скандал может привести к судебным искам против Украины в международном арбитраже.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди ранее заявляла, что ситуация на табачном рынке создаст новые проблемы с наполнением госбюджета и приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в Украине.

Анна Гладштейн, юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко апеллирует к постановлению Верховного суда от 2 декабря 2019 по делу № 910/1646/19. Данным постановлением Верховный суд признал, что АМКУ не смог предоставить суду доказательств того, что рынки дистрибуции сигарет были им достаточно изучены.

Эксперт Института законодательства при Верховной Рады, профессор Валерий Воротин считает, что АМКУ нарушает процессуальные требования ст. 255 Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.