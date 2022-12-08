Асоціації "зеленої" енергетики просять президента посприяти добудові ВЕС

Добудову незакінчених вітрових електростанцій необхідно розглядати в контексті забезпечення енергетичної безпеки Украіни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики та Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) до президента Володимира Зеленського.
Асоціації просять посприяти розгляду законопроекту №8191, яким передбачається продовження до 31 грудня 2024 року строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваної енергетики за договорами купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.
Зазначається, що це дозволить інвесторам добудувати незакінчені вітрові електростанції, будівництво яких зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України.
У листі підкреслили, що у разі не прийняття цього законопроекту до кінця 2022 року, реалізація даних проєктів стане неможливою, що зробить неможливою появу додаткових обсягів чистої електроенергії, яка не залежить від імпортного палива.
"Тому, введення в експлуатацію нових вітрових електростанцій, і проект Закону №8191, що сприятиме реалізації таких проєктів, слід розглядати серед ключових питань в контексті забезпечення енергетичної безпеки Украіни", - додали асоціації.
Також асоціації зазначили, що чинний "зелений" тариф для нових вітрових електростанцій дорівнює, або нижче, ніж ринкова ціна електроенергії, тому продовження термінів тарифу не спричинить додаткових фінансових зобов'язань з боку держави.
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
Також Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
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