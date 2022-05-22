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Артиллерия провела боевой тест украинского дрона Spectator: появилось видео

Фото: украинский беспилотник Spectator (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные в боевых условиях провели испытания беспилотника Spectator. Дрон украинского производства навел артиллерию на технику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Сообщается, что с помощью Spectator были уничтожены топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники.

"Слетали беспилотником вечером на разведку, подтвердили - работаем. Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке орудия 2C7 четко и осторожно проработали. Горячий запах украинского "Пиона", а именно так называется эта пушка - последнее, что почувствовали оккупанты", - отметили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия передаст Украине допольнительное вооружение, в том числе свои беспилотники.

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