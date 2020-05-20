Арсен Мирзоян основал собственный музыкальный фестиваль в свой день рождения

Арсен Мирзоян 20 мая празднует день рождения. Популярному украинскому певцу сегодня исполняется 42 года.

По этому поводу в 18:00 артист приглашает отпраздновать свой день рождения на авторском ONLY LIVE FESTIVAL, который будет транслироваться в YouTube. Главное правило проекта в рамках музыкального фестиваля UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL - исключительно живые голоса и инструменты, никаких фонограмм и заранее записанных инструментальных партий.

"Я очень давно хотел показать зрителю насколько хорошая чистая акустическая музыка и сколько талантливых людей могут ее исполнять. Именно в такой музыке я вижу чистоту и первозданную энергию. Спасибо всем кто откликнулся! Мы будем создавать этот новый музыкальный проект - прошу учавствовать всех артистов, которые согласны дарить свое творчество слушателю согласно главному правилу ONLY LIVE FESTIVAL - делать это вживую", - рассказал о проекте Мирзоян.

Исполнителями первого концерта станут Тоня Матвиенко, Олег Собчук (СКАЙ), Epolets, Kishe, Zlata Ognevich, Руслана, Виктор Павлик, Иван Марунич, Сергей Асафатов.

Главная цель проекта - передать культурную ценность живой музыки каждому зрителю, и показать, какие талантливые люди создают наше музыкальное пространство и дарят незабываемые впечатления.

Арсен Мирзоян (фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Также, у проекта есть благотворительная цель: сбор средств для фонда "Запорука", который занимается вопросами лечения детской онкологии. Средства будут направлены в благотворительный фонд на строительство центра для онкобольных детей "Дача".

Ранее мы писали о том, что Мирзоян порадовал онлайн-выступлением во время карантина.