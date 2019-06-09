На армяно-азербайджанской границе в результате стрельбы погиб военнослужащий

На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в районе Нагорного Карабаха в результате стрельбы погиб военнослужащий Азербайджана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, чо инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, в районе Тертерского района фронта.

"Погиб военнослужащий Азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы", - заявили в азербайджанском Минобороны.

Также они обвинили Армению в грубом нарушении режима прекращения огня на линии фронта и заявили, что данные действия были провокацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе Азербайджана в перестрелке с нарушителями погиб пограничник. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бала Бахманды Физулинского района, азербайджанские пограничники сделали предупредительные выстрели, в ответ нарушители открыли огонь, пострадавших доставили в госпиталь, но спасти главу пограничного отряда не удалось.

Напомним, что в Кашмире на границе произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными, в результате которой были убиты семь человек. Пакистанские военные заявили, что индийские войска нанесли удар по своим военным позициям в приграничном городе Рахчакри в контролируемой Пакистаном части Кашмира.