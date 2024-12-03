Армія суїцидників: у ГУР розповіли, як російські командири вчать окупантів самогубства

Російські командири вчать своїх підлеглих самогубству. Вони створили алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
У ГУР зауважили, що солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.
Заголовок такої інструкції звучить так - "Дотримуватися своєї честі до кінця". У ній описано алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. У тексті росіянам пояснюють, що важливо зберігати спокій і впевнено натискати на спусковий курок.
Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.
"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії РФ - армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - розповіли у ГУР.
Раніше ми писали про те, що за добу з 2 на 3 грудня, російська армія втратила на фронті 1780 солдатів, 8 танків і 22 бойові броньовані машини.
Також протягом минулої доби, 2 грудня, на лінії фронту відбулось 201 бойове зіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.
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