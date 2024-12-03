Армія суїцидників: у ГУР розповіли, як російські командири вчать окупантів самогубства

У ГУР зауважили, що солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.

Заголовок такої інструкції звучить так - "Дотримуватися своєї честі до кінця". У ній описано алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. У тексті росіянам пояснюють, що важливо зберігати спокій і впевнено натискати на спусковий курок.

Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії РФ - армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - розповіли у ГУР.