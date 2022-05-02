Армия РФ на южном направлении потеряла три беспилотника и семь единиц колесной техники

Украинская армия не позволяет оккупантам продвинуться на Николаевском направлении. Разведывая позиции наших войск, противник за день лишился трех беспилотных разведчиков "Орлан-10". Общие потери армии РФ за сутки составляют семь единиц техники и более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь и распространили фейк, что это сделала Украина. В то же время, продолжаются работы по отключению области от украинской банковской системы.

В Одессе начался удлиненный комендантский час, который продлится до утра 3 мая. Введенный комендантский час связан с ограничением попыток создания провокаций в памятную дату 2 мая.