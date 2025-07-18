UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області

Фото: ворог ударив КАБами по Запорізькій області (facebook.com DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, вночі ворог ударив керованими авіабомбами (КАБ) по житловій забудові. У кількох багатоповерхових будинках здійнялася пожежа.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", - написав Федоров о 07:15.

Фото: Запорізька ОВА (https://t.me/zoda_gov_ua)

Нічна дронова атака РФ

Вночі 18 липня російські терористи масовано атакували ударними безпілотниками Запорізьку область. Близько 02:41 у передмісті Запоріжжя пролунали потужні вибухи.

Внаслідок ударів, у Запорізькому районі спалахнули пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено місцевого жителя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя