Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, вночі ворог ударив керованими авіабомбами (КАБ) по житловій забудові. У кількох багатоповерхових будинках здійнялася пожежа.
"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", - написав Федоров о 07:15.
Вночі 18 липня російські терористи масовано атакували ударними безпілотниками Запорізьку область. Близько 02:41 у передмісті Запоріжжя пролунали потужні вибухи.
Внаслідок ударів, у Запорізькому районі спалахнули пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено місцевого жителя.
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