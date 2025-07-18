Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області

За його словами, вночі ворог ударив керованими авіабомбами (КАБ) по житловій забудові. У кількох багатоповерхових будинках здійнялася пожежа.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", - написав Федоров о 07:15.

Фото: Запорізька ОВА (https://t.me/zoda_gov_ua)