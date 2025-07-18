Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.