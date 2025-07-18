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Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області

Запорізька область, П'ятниця 18 липня 2025 07:31
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Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій області Фото: ворог ударив КАБами по Запорізькій області (facebook.com DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, вночі ворог ударив керованими авіабомбами (КАБ) по житловій забудові. У кількох багатоповерхових будинках здійнялася пожежа.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", - написав Федоров о 07:15.

Армія РФ вбила керованою авіабомбою жителя Запорізькій областіФото: Запорізька ОВА (https://t.me/zoda_gov_ua)

Нічна дронова атака РФ

Вночі 18 липня російські терористи масовано атакували ударними безпілотниками Запорізьку область. Близько 02:41 у передмісті Запоріжжя пролунали потужні вибухи.

Внаслідок ударів, у Запорізькому районі спалахнули пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено місцевого жителя.

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