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Армия РФ пытается отрезать украинские войска на Донбассе, - американские СМИ

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Представитель Пентагона отметил, что российская армия начинает активнее продвигаться на восток Украины с целью отрезать и окружить украинские войска, сконцентрированные на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По мнению американского военного чиновника, первым маркером нового стратегического направления российских войск является попытка активного продвижения к юго-востоку от Изюма в направлении Донбасса.

В США считают, что таким образом армия противника намерена окружить украинские войска на востоке, чтобы получить рычаги влияния на будущие переговоры.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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