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Армія Ізраїлю запропонувала евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльська армія заявила, що готова евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази. Однак палестинська влада повідомила, що люди в ній все ще перебувають у пастці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лікарні на півночі Гази, де Ізраїль веде багатомісячну війну з метою знищення ХАМАС і звільнення заручників, утримуваних бойовиками, ледь справлялися з обслуговуванням пацієнтів. 

Головний військовий представник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати дітей із лікарні на прохання її персоналу.

Загалом у лікарні перебувало 45 немовлят, двоє з яких уже померли.

Сьогодні влада Ізраїлю заявила, що люди можуть безпечно евакуюватися з трьох лікарень на півночі Гази, зокрема з Шифи через один із виходів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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ІзраїльСектор Газа