Армія Ізраїлю визнала помилку під час смертельного удару по цивільних у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала помилку під час удару по пункту доставки води у Секторі Газа. Внаслідок атаки загинули 10 цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі", - заявили в армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльські військові додали, що розпочали розслідування і "докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати шкоду для мирних жителів, які не залучені".
Як пише видання, удар, який армія оборони Ізраїлю пояснила технічним збоєм, стався на тлі того, що переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників продовжували заходити в глухий кут.
Представники охорони здоров'я Гази в лікарні Аль-Ауда заявили, що внаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей, серед жертв - шестеро дітей.
Збройне протистояння в Секторі Газа триває з жовтня 2023 року. Тоді бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, а ЦАХАЛ відповів, розпочавши наземну операцію у Секторі Газа.
У січні 2025 року сторони домовилися припинити вогонь і розпочали обмін заручниками, проте досягти повного перемир'я не вдалося.
У травні армія оборони Ізраїлю розпочала нову операцію під назвою "Колісниця Гідеона", щоб взяти Сектор Газа під контроль.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на припинення вогню у Секторі Газа на 60 днів.
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