Армія Ізраїлю визнала помилку під час смертельного удару по цивільних у Газі

"Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі", - заявили в армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові додали, що розпочали розслідування і "докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати шкоду для мирних жителів, які не залучені".

Як пише видання, удар, який армія оборони Ізраїлю пояснила технічним збоєм, стався на тлі того, що переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників продовжували заходити в глухий кут.

Представники охорони здоров'я Гази в лікарні Аль-Ауда заявили, що внаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей, серед жертв - шестеро дітей.