Армія Ізраїлю визнала помилку під час смертельного удару по цивільних у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала помилку під час удару по пункту доставки води у Секторі Газа. Внаслідок атаки загинули 10 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі", - заявили в армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові додали, що розпочали розслідування і " докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати шкоду для мирних жителів, які не залучені".

Як пише видання, удар, який армія оборони Ізраїлю пояснила технічним збоєм, стався на тлі того, що переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників продовжували заходити в глухий кут.