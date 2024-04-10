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"Армія дронів" за тиждень уразила майже 100 ворожих гармат: що ще втратили окупанти

Архівне фото: "Армія дронів" за тиждень уразила майже 100 ворожих гармат (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують знищувати ворога за допомогою дронів. За останній тиждень окупанти позбулися щонайменше 30 танків і майже 100 гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри України Михайла Федорова.

За словами міністра, ударні підрозділи безпілотників щотижня вражають російську техніку на мільйони доларів. 

"За тиждень на фронті мінус 30 російських танків, майже 100 гармат і 86 бойових броньованих машин", - написав міністр.

Фото: Втрати РФ (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Федоров уточнив, що зі свого боку вони збирають статистику, щоб бачити, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони. 

"Саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний аналіз даних дозволяє ухвалювати дієві рішення, особливо коли це стосується фронту", - написав очільник Мінцифри.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 080 військових.

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