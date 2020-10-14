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Армия не должна быть советской: в Раде рассказали о будущем ВСУ

Киев, Среда 14 октября 2020 12:36
Армия не должна быть советской: в Раде рассказали о будущем ВСУ
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде видят украинскую армию в будущем как оснащенную современным вооружением. А готовить украинских военных должны лучшие инструкторы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией".

Как рассказал глава парламентского по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, на долгосрочную перспективу он видит Вооруженные силы Украины как "армию, которая не должна быть советской".

"Она не должна быть сверхбольшой, но она должна быть оснащена современным вооружением и обучена лучшими учителями", - подчеркнут он.

Что касается нынешней ситуации, Завитневич признает проблемы с соцзащитой и подготовкой военных, в том числе с реабилитацией и обеспечением жильем. Он также отметил, что в проект бюджета-2021 заложено 6% на безопасность и оборону, но при этом есть вопрос к эффективности использования этих средств.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО является единственным шансом сохранить страну.

Он также отметил, что Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО.

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