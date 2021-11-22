Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг

Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном и гибели военного. Баку опровергает информацию об обстреле армянских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении" .

По данным издания, Вооруженные силы Азербайджана 22 ноября около 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате перестрелки погиб рядовой армянской армии.

Отмечается, что в настоящий момент перестрелка прекратилась.

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление армянского оборонного ведомства. Там подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали огонь по позициям военных Армении в районе села Норабак.