Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг

Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном и гибели военного. Баку опровергает информацию об обстреле армянских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".
По данным издания, Вооруженные силы Азербайджана 22 ноября около 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате перестрелки погиб рядовой армянской армии.
Отмечается, что в настоящий момент перестрелка прекратилась.
В Минобороны Азербайджана опровергли заявление армянского оборонного ведомства. Там подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали огонь по позициям военных Армении в районе села Норабак.
Напомним, 16 ноября возобновились локальные бои на границе Армении и Азербайджана. Однако затем ситуация стабилизировалась.
Отметим, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства.