UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном и гибели военного. Баку опровергает информацию об обстреле армянских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

По данным издания, Вооруженные силы Азербайджана 22 ноября около 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате перестрелки погиб рядовой армянской армии.

Отмечается, что в настоящий момент перестрелка прекратилась.

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление армянского оборонного ведомства. Там подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали огонь по позициям военных Армении в районе села Норабак.

Напомним, 16 ноября возобновились локальные бои на границе Армении и Азербайджана. Однако затем ситуация стабилизировалась.

Отметим, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияАзербайджан