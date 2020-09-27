Армения заявила, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми

По информации Министерства обороны Армении, в ходе боестолкновений 27 сентября с азербайджанской стороны погибло около 200 человек. Баку потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников
Об этом на встрече с журналистами заявил представитель ведомства Арцрун Ованисян, сообщает News.am.
Потери армянской стороны уточняются. По словам представителя Минобороны, ранено около 100 военнослужащих, 10 из них эвакуированы в Ереван.
Замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артур Саргсян ранее на пресс-конференции в Степанакерте говорил о 16 погибших с армянской стороны.
В Баку информацию о жертвах конфликта пока не комментировали.
Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился сегодня. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.
Как отмечали в НАТО, конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, поэтому сторону должны вернуться за стол переговоров.
К переговорам призывали Баку и Ереван и в Европейском союзе.
Кроме того, Папа Римский Франциск просил стороны Нагорно-Карабахского конфликта разрешить спор без применения оружия.