Армения продлила карантинные меры из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что в стране будут продлены карантинные меры для борьбы с коронавирусом еще на 10 дней. Об этом сообщает NewsAm.

Так, карантинные меры были продлены до 10 апреля.

"Если мы не сделаем конкретные меры, коронавирус дойдет очень быстро, хотя есть версия и о том, что многие из нас заразится коронавирусом, если не все. Сейчас надо решить как минимум два вопроса, прежде всего, процесс должен быть максимально управляемым. Чтобы не оказаться в ситуации, когда число больных увеличилось у нас настолько, что наша система здравоохранения просто окажется в парализованном состоянии ", - заявил Пашинян.

Отметим, по состоянию на 31 марта в Армении зарегистрировано 532 случаев коронавируса, выздоровели 30 человек. В результате болезни умерли три человека.

Напомним, 26 марта в Армении зафиксировали первую смерть от коронавируса. Тогда скончался 72-летний пациент ереванской больнице "Норк".

Кроме того, равительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Так, были введены ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту.

Добавим, что в Армении ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится месяц - до 16 апреля.