Армения перекрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство Армении планирует перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране нового коронавируса. Об этом в воскресенье написал в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу Ираном. Будет приостановлено воздушное сообщение между нашими странами и въезд людей через КПП "Мегри"", - сообщил Пашинян.

Напомним, РБК-Украина писало, что Турция с 23 февраля закрывает границу с Ираном из-за вспышки нового коронавируса. По данным Министерства здравоохранения Ирана, число неподтвержденных случаев превышает 700, а количество инфицированных превышает 40. Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Отметим, что точный период карантина еще не установлен. Власти страны в ближайшее время объявят, когда будет открыта сухопутная граница и будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным TOLO News, Афганистан вслед за Турцией закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

Отметим, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.